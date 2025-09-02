Son dakika | İşte CHP’nin şaibeli İstanbul İl Kongresi’ndeki skandallar zinciri! Kirli para trafiği, ses kayıtları, itiraflar...

"750 BİN LİRA İSTEDİK"

Yapılan çalışmalarda ismi kodlanan kişilerden birinin Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş olduğu tespit edildi. Gümüş'ün iddianamede yer alan ifadesinde, Özgür Çelik'e oy vermeleri için Fahrettin Çırak ve Rıza Akpolat'ın kendilerine 100 bin lira para teklif ettiğini söyleyerek, "Biz de bu teklifin nereye çıkacağını görmek istediğimiz için bu miktarın az olduğunu iki kişi için toplam 750 bin lira istediğimizi söyledik" dedi.

"ZATEN CEMAL CANPOLAT'I DESTEKLEDİK"

Dosyadaki ses kaydının belli bir aşamadan sonra başladığını anlatan Veli Gümüş bahsi geçen parayı almadığını ve ses kaydını Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan'a verdiğini söyledi. Taştan'ın da bu ses kaydını Canan Kaftancıoğlu'na ilettiğini söyleyen Gümüş, "Canan hanımın da bu ses kaydını o dönem ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiğini biliyorum. Bizim amacımız karşı aday çıkaran adayın bu şekilde insanlara para dağıtarak seçimi etkilemeye çalıştıklarını kanıtlamaktı. Bu sebeple oraya gittik. İl başkanı seçimlerinde de genel merkezin adayı olan Cemal Canpolat'ı destekledik" dedi.

CHP'Lİ İSİMDEN İTİRAFLAR İDDİANAMEDE YER ALDI

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren Tolgahan Erdoğan, CHP üyesi olduğunu, kurultaydaki şaibelere şahit olduğu için istifa ettiğini vurguladı. Savcılığa bir liste veren tanık, "Bu liste CHP'nin İl Başkanlığı seçiminden önce İl delegelerinin seçimde Özgür Çelik'e oy vermeleri adına bu il delegelerinin yakınlarının işe alındığına ilişkin listedir. Bu listede bulunan kişilerin tamamı CHP'nin ilçe teşkilatlarında bulunan ve İl Başkanlığı için oy kullanacak kişilerin akrabalarıdır. Zaten bu şahısların tamamı 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde peyder pey olarak işe alındılar" itirafında bulundu.

CEMAL CANPOLAT'A OY VERECEKLERİ MARKET KARTIYLA KANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Tanık Tolgahan Erdoğan ifadesinin devamında seçimde Çelik'in desteklenmesi için Baki Aydöner, Özgen Nama ve Ozan Işık tarafından bazı delegelere market yardım kartı dağıtıldığını ileri sürdü. Tanık, 15-20 bin TL'lik kartlar dağıtıldığını, bu kartların daha çok Cemal Canpolat'ı destekleyen isimlere verildiğini ve oyları değiştirme çabasında olduklarını söyledi.