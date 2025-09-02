Son dakika | İşte CHP’nin şaibeli İstanbul İl Kongresi’ndeki skandallar zinciri! Kirli para trafiği, ses kayıtları, itiraflar...

Son dakika haberi! İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.
İstanbul İl Kongresi'nde seçilen üst kurul-kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmalarına hükmeden mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasını da karara bağladı
Mahkeme, CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebini ise reddetti
SORUŞTURMANIN DETAYLARI! SKANDALLAR ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKTI...
Hazırlanan iddianamede, CHP'nin 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beykoz ilçesi adına İl Delegesi olan iki kişinin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi seçiminde Özgür Çelik'e oy verilmesi için para teklif ettiklerine ilişkin ihbar iddianamede özetle bahsedildi.
PARA KONUŞMASI SES KAYDINA ALINDI
Yapılan ihbarın yanında gönderilen bir adet CD incelemesinde de görüntülerde 4 erkek şahsın seçimlerle ilgili konuştuğu tespit edildi. Bilirkişi tarafından yapılan konuşma çözümlerinde ise 2. Erkek şahıs olarak kodlanan kişinin: "Abi bizde sana yanlış olmaz" dediği, 1. Erkek Şahıs olarak kodlanan kişinin ise: "Abi senden para alıp sana niye oy vermeyelim abi" dediği tespit edildi. Konuşmaların tamamının yer aldığı iddianamede, yapılan İl Başkanlığı seçimlerinde Özgür Çelik'e oy verilmesi için 2 delegelesi için 150 bin lira para teklif edildiği ancak bu paranın delegeler tarafından az bulunduğu için 3 delegeye 750 bin lira istedikleri anlatıldı.
"750 BİN LİRA İSTEDİK"
Yapılan çalışmalarda ismi kodlanan kişilerden birinin Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş olduğu tespit edildi. Gümüş'ün iddianamede yer alan ifadesinde, Özgür Çelik'e oy vermeleri için Fahrettin Çırak ve Rıza Akpolat'ın kendilerine 100 bin lira para teklif ettiğini söyleyerek, "Biz de bu teklifin nereye çıkacağını görmek istediğimiz için bu miktarın az olduğunu iki kişi için toplam 750 bin lira istediğimizi söyledik" dedi.
"ZATEN CEMAL CANPOLAT'I DESTEKLEDİK"
Dosyadaki ses kaydının belli bir aşamadan sonra başladığını anlatan Veli Gümüş bahsi geçen parayı almadığını ve ses kaydını Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan'a verdiğini söyledi. Taştan'ın da bu ses kaydını Canan Kaftancıoğlu'na ilettiğini söyleyen Gümüş, "Canan hanımın da bu ses kaydını o dönem ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiğini biliyorum. Bizim amacımız karşı aday çıkaran adayın bu şekilde insanlara para dağıtarak seçimi etkilemeye çalıştıklarını kanıtlamaktı. Bu sebeple oraya gittik. İl başkanı seçimlerinde de genel merkezin adayı olan Cemal Canpolat'ı destekledik" dedi.
CHP'Lİ İSİMDEN İTİRAFLAR İDDİANAMEDE YER ALDI
Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren Tolgahan Erdoğan, CHP üyesi olduğunu, kurultaydaki şaibelere şahit olduğu için istifa ettiğini vurguladı. Savcılığa bir liste veren tanık, "Bu liste CHP'nin İl Başkanlığı seçiminden önce İl delegelerinin seçimde Özgür Çelik'e oy vermeleri adına bu il delegelerinin yakınlarının işe alındığına ilişkin listedir. Bu listede bulunan kişilerin tamamı CHP'nin ilçe teşkilatlarında bulunan ve İl Başkanlığı için oy kullanacak kişilerin akrabalarıdır. Zaten bu şahısların tamamı 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde peyder pey olarak işe alındılar" itirafında bulundu.
CEMAL CANPOLAT'A OY VERECEKLERİ MARKET KARTIYLA KANDIRMAYA ÇALIŞTILAR
Tanık Tolgahan Erdoğan ifadesinin devamında seçimde Çelik'in desteklenmesi için Baki Aydöner, Özgen Nama ve Ozan Işık tarafından bazı delegelere market yardım kartı dağıtıldığını ileri sürdü. Tanık, 15-20 bin TL'lik kartlar dağıtıldığını, bu kartların daha çok Cemal Canpolat'ı destekleyen isimlere verildiğini ve oyları değiştirme çabasında olduklarını söyledi.
KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLERKEN BİR ANDA FİKİR DEĞİŞTİRDİ
Soruşturma kapsamında dinlenen bir diğer CHP il delegesi tanı Müslim Aytaç il kurultayından önce gerçekleşen Pendik CHP ilçe başkanlığı seçiminde oy kullandığını belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in arasındaki yarış ilçe teşkilatlarından başladı. Pendik ilçemizde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Niyazi Güneri ilçe başkanı seçildi. Ancak ilerleyen süreçten Niyazi Güneri 180 derece değişerek il başkanlığı seçiminde Özgür Çelik'i desteklememiz gerektiğini konuşmaya başladı." dedi.
SEÇİM SONRASI KİPTAŞ'TAN İKİ EV
Normal şartlarda Cemal Canpolat'ı desteklemeleri gerektiğini Niyazi Güner'e söylediğini ve neden Çelik'i desteklemeye karar verdiğini defalarca sorduğunu ifade eden Aytaç, "Niyazi Güner, yenilikten yana olduğunu söyledi. Sonrasında Pendik ilçesinde bulunana 25 il delegesinden kendisi ile birlikte 6 kişiyi Özgür Çelik'e oy vermeye ikna etti. İl başkanlığını Özgür Çelik kazanınca, CHP genel kurultayına kurultay delegesi olarak Niyazi Bey ve yanında ki 5 kişi yazıldı. Yani bu şahıslar aynı zamanda kurultay delegesinde Özgür Özel'i desteklemiş oldular. Ancak sonradan öğrendiğimize göre Niyazi Bey'in İl kongresi ve genel kurultay sürecinde İBB'ye bağlı olan Kiptaş'tan 2 adet ev sahibi olduğunu öğrendik." şeklinde beyanda bulundu.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP İstanbul seçimine ilişkin iddianamenin kabul edildiğini ve İstanbul 72 Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını açıkladı.
Başsavcılık ayrıca İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi ve bu kongrede alınan kararların iptaline ilişkin davaname düzenlendiğini açıkladı.