İl yönetimi görevden uzaklaştırıldı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

Süreç, CHP üyesi davacı Özlem Erkan'ın geçtiğimiz aylarda mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesiyle başladı. Dilekçede, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kaldığını, delegelerin irade fesadı halleri ve suç kapsamlı eylemleri bulunmakta olduğunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalara ve basına yansıyan ses kayıtlarına göre kongrede oy kullanacak delegelerin oylarını para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiğinin tespit edildiğini belirtti. Dilekçede Tekin ve CHP'li isimlerin adlarına yer verilerek il başkanlığı için geçici yönetim talep edildi.

Bunun üzerine dosyayı karara bağlayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38.Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan üst kurul-kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmaları da mahkeme tarafından karara bağlandı.

GÖZLER 15 EYLÜL'DE

CHP genel merkezi 15 Eylül'deki 'şaibeli kurultay' duruşmasından yine erteleme bekliyor. Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu, mutlak butlan durumunda itiraz etmeden genel merkezdeki görevlerine geri dönecek. Mutlak butlan kararı çıkması halinde CHP lideri Özel'in bugüne kadar aldığı tüm kararların geçersiz hale geleceğini savunan muhalif kanat, bu sebeple kongreler takviminin de geçerliliğini yitireceğini ve seçimlerin sıfırdan başlatılabileceğini savunuyor. Bir diğer iddiaya göre de Kılıçdaroğlu kanadı şimdiden 'ihraç listelerini' hazırlıyor. Murathan YILDIRIM/ ANKARA