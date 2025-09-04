Özgür Özel Gürsel Tekin’e randevu verecek mi? CHP’deki ’İstanbul’ krizini büyütecek sözler!

Mahkeme kararının alındığı gün televizyon yayında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'i ihraç ettiklerini duyurmuştu. Özel, "Diğer dört arkadaşımız (Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap) arkadaşımızın açıklamalarını bilmediğimiz için onlar da görevi kabul ederlerse onları da ihraç edeceğiz. CHP'nin ne il başkanlığına ne de genel merkezine CHP'lilerin seçmediği biri giremez" sözleriyle gündem olmuştu.