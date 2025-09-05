Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA... ASSAN Group’a yeni operasyon: 3 kişi gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 5.9.2025 08:59 Son Güncelleme: 5.9.2025 09:05

SON DAKİKA... ASSAN Group’a yeni operasyon: 3 kişi gözaltına alındı!

SON DAKİKA... FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, tutuklandı. Yürütülen, 'askeri casusluk' soruşturması kapsamında yapılan yeni operasyonda aralarında 1 eski Albay’ın da bulunduğu 3 ASSAN çalışanı gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA... ASSAN Group’a yeni operasyon: 3 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ASSAN Group A.Ş.'ye yönelik yürüttüğü "askeri casusluk" soruşturması devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket Genel Müdürü Gürcan Okumuş "askeri casusluk" suçundan tutuklanmışlardı. Ayrıca ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete de TMSF kayyum olarak atanmıştı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Savunma sanayisine yönelik en büyük casusluk ve sabotaj soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 3 ASSAN Group çalışanına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde arama el koyma işlemleri yapıldı. Şüphelilerden 1'nin MKE eski çalışanı, 1'nin Milli Savunma Bakanlığı'ndan ayrılma Albay olduğu diğerinin ise eski ASSAN Group çalışanı olduğu tespit edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... ASSAN Group’a yeni operasyon: 3 kişi gözaltına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz