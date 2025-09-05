Son dakika | Gürsel Tekin’den yeni yönetimle ilk mesaj: ’Göreve başladık’ dedi! heyeti tanıttı

"CHP ADLİYE KORİDORLARINA DÜŞMEMELİYDİ"

Müjdat kardeşimiz babadan oğula Cumhuriyet Halk Partili. Köklü bir Cumhuriyet Halk Partili. O da ilçe başkanlığı yaptı. Keza Erkan kardeşimiz. Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizim temel görevimiz arkadaşlarımız kardeşlerimizin inisiyatifi dışında bazı olumsuzluklar oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir parti. Cumhuriyet Halk Partilisi tabi ki adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün Cumhuriyet Halk Partilileri kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğimiz çokça tutsak arkadaşlarımız var.

Tutuklu arkadaşlarımız var. Birçok belediyemizde her gün operasyon var. Bütün bunlara sahip çıkmak için hak hukuk adalet için önümüzdeki günlerde mücadele edeceğiz."