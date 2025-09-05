FETÖ’cü Can Dündar CHP’ye rota çizdi: Özgür Özel’in akıl hocası ortaya çıktı!

FETÖ'cü Can Dündar CHP'ye rota çizdi. 'Tek yol kaldı' mesajı veren Can Dündar, Özgür Özel ve yönetimine akıl verdi, açık bir çağrı yaptı.

CHP İstanbul İl Kongresi iptal edilirken, il başkanı Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin görevlendirildi. Mahkemenin verdiği bu kararı ise Özgür Özel tanımayacağını ilan etti ve 'Benim il başkanım Özgür Çelik'tir' dedi.