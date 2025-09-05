Video Haber Son Dakika: Gürsel Tekin'den yeni yönetimle ilk mesaj: 'Göreve başladık' dedi! Heyeti tanıttı | Video
05.09.2025 | 11:07

Son dakika haberi: CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin yeni yönetimle birlikte ilk görüntülü mesajını verdi. Gürsel Tekin, "Krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli Cumhuriyet Halk Parti kökenli arkadaşlarımla biz göreve başladık" dedi.

