Son Dakika: Gürsel Tekin'den yeni yönetimle ilk mesaj: 'Göreve başladık' dedi! Heyeti tanıttı | Video

Son dakika haberi: CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin yeni yönetimle birlikte ilk görüntülü mesajını verdi. Gürsel Tekin, "Krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli Cumhuriyet Halk Parti kökenli arkadaşlarımla biz göreve başladık" dedi.