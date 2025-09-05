Son Dakika: Gürsel Tekin'den yeni yönetimle ilk mesaj: 'Göreve başladık' dedi! Heyeti tanıttı | Video
Son dakika haberi: CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin yeni yönetimle birlikte ilk görüntülü mesajını verdi. Gürsel Tekin, "Krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli Cumhuriyet Halk Parti kökenli arkadaşlarımla biz göreve başladık" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:06
25:24
02:13
01:06
01:47
00:36
06:34
15:58
01:30
21:53
02:19
09:28
01:47
Halit Yukay'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı 03.09.2025 | 22:35
20:09
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 03.09.2025 | 21:32
09:18
02:13
07:55
08:18
01:50