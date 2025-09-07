Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapılan TOKİ konutlarındaki evlerine yerleşen Lale Alkış (38), eşi Dursun Alkış, kızı Medine (15) ve oğlu Hüseyin (11) ile birlikte yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Eşyalarını yerleştirirken komşularından büyük destek gördüğünü anlatan Lale Alkış, yeni evine ilk girdiğinde hissettiklerini "Duygusu inanılmaz. Şu kapıdan girdim, inanamadım" sözleriyle dile getirdi. Devletin deprem konutlarını hızlıca tamamladığını belirten Alkış, "Devlet yapamaz dediler ama 2 sene, yani 24 ay içerisinde evlerimiz yapıldı. Burası eski evimden bile daha güzel. Devletimiz bize sahip çıktı, Allah devlete zeval vermesin" dedi. Deprem sonrası zor zamanlar geçirdiklerini anlatan Alkış, "Rabbim bir daha göstermesin" ifadesini kullandı.

'SEVİNÇ GÜNÜMÜZ'

10. sınıf öğrencisi Medine Alkış ise, depremde komşularının yardımıyla evden çıkabildiklerini anlatarak, "Bugün bu acıları değil, sevincimizi konuşuyoruz. Çok güzel bir evimiz oldu, çok mutluyuz" dedi. Yeni evlerinin eskisinden çok daha güzel olduğunu söyleyen 5. sınıf öğrencisi Hüseyin Alkış da, okula başlayıp arkadaşlarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

UMUTLAR YENİDEN FİLİZLENDİ

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt Çavuşoğlu Bentbaşı Mahallesi'nde tamamlanan rezerv alanda hak sahiplerine teslim edilen konutları inceleyerek vatandaşlarla buluştu. Hemşerilerinin sevinçlerini paylaşarak hayırlı olsun dileklerini ileten Ölmeztoprak, "Çavuşoğlu'muzda kapsamlı bir yaşam alanı oluşturuldu. Altyapısı, çevre düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla bu bölge artık umutların filizleneceği yeni bir merkez haline geldi" ifadelerini kullandı.