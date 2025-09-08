SON DAKİKA | Gürsel Tekin CHP İl Başkanlığı’na gideceğini açıkladı

NE OLMUŞTU?

8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetmişti. Bu kararın ardından Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atanarak 8 Eylül'de il binasına gideceğini duyurdu. Bunun üzerine CHP Gençlik Kolları, parti binası önünde toplanma çağrısı yaptı.