Giriş Tarihi: 08.09.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 06:22
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin SABAH'a konuştu: İstanbul İl Başkanlığı’na kucaklaşmaya gideceğim
CHP İstanbul İl Kongresi iptal edilmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuştu. Gürsel Tekin verdiği röportajda; "İstanbul il başkanı olarak 3.5 yıl görev yaptım. Partiye ilk adımı 17 yaşında attım. Baba ocağının kapısı evladına açık olur. Arkadaşlarımla birlikte. Berhan Şimşek, Cemal Canpolat, Ali Özcan. Hepsini sayamam. Gideceğiz ve mütevazı bir şekilde kucaklaşacağız. Özgür Özel'den randevu istedim dönüş yapmadı." ifadelerini kullandı.