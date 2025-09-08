CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin SABAH’a konuştu: İstanbul İl Başkanlığı’na kucaklaşmaya gideceğim

PARTİLİ GAZETECİLER



Şikâyet... Mahkeme... Dava... Kayyum... Kavga... Bunlar yetmedi... Şimdi de partili gazeteciler gündeme geldi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği... Dayanamadı... Tepki gösterdi:

"Ya siyaset ya gazetecilik... Ya sadece gazeteci olun ya da politikacı... Okur ve izleyiciyi aldatmayın."

ÇGD'nin açıklamasını okurken... Aklımıza geldi... Partili gazeteciler konusu... Bir zamanlar... CHP'nin tüzüğüne bile girmişti.

Tarih 26 Aralık 1938.

Üsnomal toplanıyor... Tüzükte aynen böyle yazıyor... Günümüz Türkçesi ile kurultay.

Ve... Kabul edilen tüzük... Dokuzuncu kısım... Başlık: "Partili gazetecilerin sayacakları noktalar."

Madde 146... Kelimesi kelimesine:

Sahibi partili olan gazete ve dergilerin yazıları ile parti üyelerinin yazdıkları ve çıkardıkları eserler, parti prensipleri bakımından göz önünde tutulur.

İsteyen partili gazeteciler, dergiciler ve yazarlarla bu yolda görüş birliğine yarayacak deget ve toplantılar yapılır.

Partililer kapitali ile ilişkili ve yönetiminde etger bulundukları gazete, dergi ve basmalarda parti program ve tüzüğüne aykırı yazılar çıkartmazlar.