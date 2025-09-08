Video Haber Gürsel Tekin: "Biz kayyum değiliz! Bizi önerenler CHP'li" | Video
Gürsel Tekin:

Gürsel Tekin: "Biz kayyum değiliz! Bizi önerenler CHP'li"

08.09.2025 | 13:53

CHP İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in kayyum atanması sonrasında öğle saatlerinde İl binasına geldi. İl başkanlığına gelen Gürsel Tekin önemli açıklamalarda bulundu. "Tekin: Biz kayyum falan değiliz. Ben ve arkadaşlarım tüm temasları kurduk. Bizim görevimiz gerek delegenin gerekse de il yöneticilerimizin uğradığı haksızlığı bertaraf etmektir. Kim tarafından korunuyormuşuz! Biz babamızın evinde kimse tarafından korunmayız. Biz son derece rahatız. Sorunun hiçbir parçasında yokuz. Şikayet edenler CHP'li taraflar CHP'li bizi öneren CHP'li" dedi.

