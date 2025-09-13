Başkan Erdoğan’dan Başdanışmanı Hamdi Kılıç’ın vefatına ilişkin taziye mesajı: Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adadı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Hamdi Kılıç kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âli olsun."

ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Acı haberi duyuran AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, kıymetli büyüğümüz Hamdi Kılıç abimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecektir. Rabbim rahmetiyle kuşatsın, mekânını cennet, makamını âlî eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

KALEMİN VE KELAMIN USTASI

Hamdi Kılıç, Başkan Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak, Türk siyasetinde kalemin ve kelamın ustalarından biri olarak tanındı. Sessiz ve mütevazı kişiliğinin yanı sıra güçlü kalemiyle, yakın dönemde siyasi tarihe damga vuran birçok önemli konuşmaya imza attı.

2007 yılından itibaren Başkan Erdoğan'ın metin ekibinde görev alan Kılıç, Başdanışman olarak 2015'ten itibaren Başkan Erdoğan'ın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin başında bulunuyordu.

SİYASET VE MEDYA DÜNYASINDA İZ BIRAKTI

Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Gündüz ve Hergün Gazetelerinde yöneticilik yapmış olan Hamdi Kılıç, Sayın Devlet Bahçeli ile MHP Genel Sekreterliği döneminde, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile BBP Genel Başkanlığı döneminde teşriki mesaide bulunmuştu.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kılıç, ayrıca Gazi ve Selçuk Üniversitelerinde "siyasal iletişim" dersleri verdi. Yalnızca bir metin yazarı değil; fikri derinliği, devlet tecrübesi ve çalışkanlığıyla da saygı duyulan bir bürokrat ve fikir adamı olarak anılacak.