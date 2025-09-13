Son dakika | AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Biz 86 milyonun kaderini kendi kaderi gören bir siyasi partiyiz. Bu kutlu yolda kılavuzumuz daima milletimiz oldu. Milletimizle birlikte büyüdük, milletimiz birlikte Türkiye'yi büyüttük. Bize ömür biçenler tarih oldu. Türkiye'nin yeni ufuklara yelken açtığı bir dönemde güçlerimizi birleştirmek gerektiğinin farkındayız.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL AK PARTİ'YE KATILDI

9 yeni isim AK Parti'ye katıldı. Önceki gün MKYK'da Konya Seydişehir ile Emirgazi Belediye Başkanlarımıza rozetleri taktık. Bugün Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in ve Belediye Meclis Üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz.

İstanbul'un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının dağılması için omuz omuza vereceğiz

Değerli dava arkadaşlarım AK Parti olarak büyük küçük demeden Türkiye'nin meselelerine çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu uğurda ezberleri bozduk, aşılmaz denilen nice engeli aşmayı başardık. Böyle gelmiş ama böyle gitmez diyerek sadece elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına koyduk.

"BÖLGEMİZDE TERÖRE YER YOKTUR"

Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye çalışanlar bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Hiç boşuna uğraşmasınlar buradan geriye dönüş olmayacak. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz, bölgemizde sınırlar kanla ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken, böl - parçala - yönet oyunun tekrar sahnelenmesine izin vermeyeceğiz. Bölgemizde teröre ve terör üzerinden yayılmacılığa yer yoktur ve inşallah olmayacaktır.

Felaket tellalları ne derse desin istikrarlı bir şekilde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz