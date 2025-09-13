Başkan Erdoğan: "9 yeni isim partimize katıldı" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'na katıldı. Erdoğan "Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünde 9 yeni isim partimize katıldı. Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
