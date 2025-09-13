Topluma yabancı ve taklitçi eserlere artık rağbet yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki "Beş Ressam Bir Şehir: Canım İstanbul Programı"nda konuştu:

"Beş Ressam Bir Şehir: Canım İstanbul" sergisi İstanbul'umuzun tüm ihtişamını tablolarla süslüyor. Kimliğimizi teşkil eden, ruh köklerimizi besleyen ne kadar unsur varsa hepsini sanatımıza ve eserlerimize yansıtmayı, aktarmayı, dert edinmeyi başardık. Millet olarak bu anlayışla sanatı, iyiye, güzele, hakka ve hakikate giden yolun köşe taşları olarak gördük. Sanatın her şubesinde yalnızca Anadolu'da değil, gönül coğrafyamızın dört bir yanında adeta yıldız gibi parladık. Şurası bir gerçek ki bu yıldızların en göz kamaştıranı İstanbul'dur.

MEDENİYET VE TARİH

İstanbul'umuz, kutlu fethin ilk günlerinden itibaren tarih ve medeniyet teknesinde yoğurduğumuz sanat hamurunun mayasını oluşturmuştur. İstanbul, medeniyet demektir. Tarih demektir. İlim ve sanat demektir. İstanbul, 86 milyon vatandaşımızla birlikte Türk-İslam coğrafyasının ortak değeri, ortak zenginliğidir.

Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Büyük Çamlıca Camii'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne, Ayasofya-i Kebir Camii'nin tekrar ibadete açılmasından Rami Kütüphanesi'ne ve daha nice esere kadar İstanbul'da, inşallah ileride hayırla yâd edilecek kalıcı işler ve eserler bırakmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Hiçbir zaman yaptıklarımızla yetinmedik, yetinmeyeceğiz. Allah ömür ve imkân verdikçe İstanbul'un ve İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz. İstanbul sevdamız bitmeyecek.

İSTANBUL'DAN ALDIĞIMIZ İLHAMLA

Gazze'den Suriye'ye, Somali'den Sudan'a, Kafkasya'dan Balkanlar'a nerede varsak orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Çünkü mücadeleyi biz burada öğrendik. Sabrı, dirayeti, pes etmemeyi bu şehrin sokaklarında öğrendik. Vicdanlı olmayı, şefkat ve merhametle davranmayı bize bu şehir öğretti. Bize mazlumun yanında, zalimin karşısında durmayı burası öğretti. İstanbul'dan aldığımız ilhamla, bu şehre layık olabilmenin şuuru ve Fatih Sultan Mehmed'in emanetine sahip çıkmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz.

KARARLI ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Dünyadaki yenilikleri çok yakından takip eden, kendisini sürekli geliştiren, sanatında ilerleyen ve derinleşen ressamlarımız Türk resmini her geçen gün daha yukarılara taşıyor. Taklitçi, kompleksli, topluma ve öz değerlerine yabancı ürünler artık eskisi kadar rağbet görmüyor. Bunu, Türkiye'nin kültür ve sanat birikimi adına çok kıymetli buluyorum.

Kararlı adımlarla yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı, öyle inanıyorum ki ressamlarımızın, şairlerimizin, edebiyatçılarımızın, hülasa ilim, kültür ve sanat erbabımızın eserleriyle şekillenecek.

GAZZE İÇİN KATAR'A GİDECEK

Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki hafta programı yoğun geçecek. Hafta başında yurtdışına gidecek olan Erdoğan, 14-15 Eylül'de Katar'da olacak. Bu ziyarette, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi'ne katılarak liderlerle bir araya gelecek. Zirvenin ana gündemi Gazze olacak.