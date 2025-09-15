Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! O isim de gözaltına alındı: Şüpheliler adliyeye getirildi

Son dakika haberi: Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgütsel faaliyet yürütüldüğü, bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle Can Holding'e operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da yer aldığı 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu.
AĞRI'DA BİR GÖZALTI DAHA
Başsavcılık tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Kaya adlı şüpheli de Ağrı'da gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi.
Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye getirildi | Video
Operasyonlar sonucu gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Aralarında Mehmet Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüphelinin Maslak Jandarma'daki işlemleri tamamlandı.
Jandarma ekipleri tarafından Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can ve Murat Can'a yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.