TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu müjdeleri peş peşe verdi: KAAN, ANKA-3 ve 10 tonluk GÖKBEY! "Artık yapmaktan başka çaremiz yok"

"BİZ VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTARIZ, EKİM SONUNDA İMZALARI ATACAĞIZ"

Hürjet'in eğitim uçağı olarak İspanya'ya satılacak olmasını da değerlendiren Demiroğlu, "Hürjet konusunda çalışmalarımız son hızla devam ediyor. İspanya ile planımız ekimin sonunda imzaları atmak. Bir, iki hafta bazen sarkabiliyor. Bu yıl içinde bunu başarmak bizim için başarı olacak. Hürjet'imizi NATO'nun en büyük hava kuvvetlerinden olan İspanya'ya eğitim uçağı olarak satmış olacağız." dedi.

HÜRJET'İ RAKİPLERİNDEN AYIRAN ÖZELLİKLER

Sözlerine devam eden Demiroğlu, şunları söyledi:

İlk olarak sorulan en önemli soru, 'Sizin envanterinizde var mı?' oluyor. 'Evet, var' diyebiliyoruz. Seneye de başka ülkeler ile bu anlaşmaları yapmaya çalışacağız.

Hürjet 1.4 MAH'a çıkabiliyor. Modüler olması önemli. Yazılımla birçok şeyi yapabiliyor. Yer sistemleri, İHA'larla çalışabiliyor. Bu çok önemli, entegre olarak çalışabilmesi olmazsa olmaz. Tasarımı yeni. İspanyol Hava Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı da gelişmelerden çok mutlu. Biz bir söz verdiğimiz zaman bir gün önce, bir gün sonra yaparız. Bunu biliyorlar ve bu çok önemli bir şey.