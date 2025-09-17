TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu müjdeleri peş peşe verdi: KAAN, ANKA-3 ve 10 tonluk GÖKBEY! "Artık yapmaktan başka çaremiz yok"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ANKA-3, KAAN, Gökbey ve Hürjet ile ilgili sabah.com.tr'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demiroğlu, hacalığın süper marketi olarak tanımlanan TUSAŞ'ın durmadan üretime devam edeceğini belirtirken, KAAN'ın Endonezya'ya ihracatı ile ilgili yerli kotor detayını da paylaştı. İşte Demiroğlu'nun, savunma sanayiinin gözbebeği projeleri ile ilgili yaptığı özel açıklamalar...
"T-925 4 TON SU ATMA KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK"
Demiroğlu, T-925 sınıfı helikopter ile ilgili çalışmalara değindi, "T-925 bizim en son çıkardığımız ürünlerden bir tanesi, önümüzdeki senenin sonunda uçacak. Şu anda yaptığımız hazırlıklar Orman Genel Müdürlüğü'ne yangın söndürme faaliyeti için 8 tane yapıyoruz. Gökbey'in daha büyüğü, 10 ton sınıfında. Daha sonra Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri envanteri için de yapmaya devam edeceğiz. 4 ton su atabiliyor. Vereceğimiz tüm helikopterlerimize yangın söndürme ekipmanlarının da takılabileceği şekilde yapıyoruz. Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, tüm kuvvetlerimize verdiğimiz de böyle olacak. İlk uçuş önümüzdeki sene yapacağız. 2028'in sonunda da ilk teslimatımızı yapacağız. Biz durmak istemiyoruz." dedi.
"GÖKBEY'İN TESLİMATLARINI 2027'DEN İTİBAREN YERLİ MOTORUMUZ TS1400 İLE YAPACAĞIZ"
Gökbey'in üretimi ile ilgili de bilgiler paylaşan Demiroğlu, sözlerine şöyle devam etti:
Gökbey, tamamını yaptığımız ilk helikopterimiz. Motorunu dahi kendimiz yapıyoruz. Ben motorunda da çalışmıştım, o nedenle bende özel bir yeri var. 4 tane teslim ettik, 2 tane daha teslim etmeye çalışacağız. Önümüzdeki seneden itibaren 10'arlı, 20'şerli teslim edeceğiz. 2027'den itibaren yerli motorumuz TS1400 ile teslimatlara başlayacağız, o nedenle çok heyecanlıyız.
Dost ve müttefik ülkeler ile gönül coğrafyamızın olduğu ülkelere göndermek istiyoruz. Kimisi almak istiyor, kimisi montajını ülkesine kurmak istiyor, kimisi tamamen üretebilmek istiyor. Vakti geldiğinde onları da paylaşacağız.
"BİZ VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTARIZ, EKİM SONUNDA İMZALARI ATACAĞIZ"
Hürjet'in eğitim uçağı olarak İspanya'ya satılacak olmasını da değerlendiren Demiroğlu, "Hürjet konusunda çalışmalarımız son hızla devam ediyor. İspanya ile planımız ekimin sonunda imzaları atmak. Bir, iki hafta bazen sarkabiliyor. Bu yıl içinde bunu başarmak bizim için başarı olacak. Hürjet'imizi NATO'nun en büyük hava kuvvetlerinden olan İspanya'ya eğitim uçağı olarak satmış olacağız." dedi.
HÜRJET'İ RAKİPLERİNDEN AYIRAN ÖZELLİKLER
Sözlerine devam eden Demiroğlu, şunları söyledi:
İlk olarak sorulan en önemli soru, 'Sizin envanterinizde var mı?' oluyor. 'Evet, var' diyebiliyoruz. Seneye de başka ülkeler ile bu anlaşmaları yapmaya çalışacağız.
Hürjet 1.4 MAH'a çıkabiliyor. Modüler olması önemli. Yazılımla birçok şeyi yapabiliyor. Yer sistemleri, İHA'larla çalışabiliyor. Bu çok önemli, entegre olarak çalışabilmesi olmazsa olmaz. Tasarımı yeni. İspanyol Hava Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı da gelişmelerden çok mutlu. Biz bir söz verdiğimiz zaman bir gün önce, bir gün sonra yaparız. Bunu biliyorlar ve bu çok önemli bir şey.
"KAAN'IN BİRİNCİ PROTOTİPİ NİSAN'DA GÖKLERDE OLACAK"
Demiroğlu, Türk savunma sanayiinin gözbebeği KAAN ile ilgili de heyecanlandıran bilgiler verdi. Demiroğlu, "Nisan'ın sonu gibi KAAN'ın birinci prototipini göklerde göreceğiz. Nisan ayı bizim hedefe koyduğumuz zaman. Temmuz ayına bir sonraki prototipi uçurmak istiyoruz. Bu hedefi kendimize koyduk. Yetiştirmek için çok çalışacağız." dedi.
"NORMALDE HAVA KUVVETLERİNİN BEKLEMESİ LAZIMDI AMA ENDONEZYA BİZE GÜVENDİ"
Demiroğlu, KAAN'ın, Endonezya'ya ihracatı ile ilgili ise şunları anlattı:
Endonezya başlı başına incelenmesi gereken bir durum. İlk prototipi iki kez uçtu. Türk Hava Kuvvetleri arkasında, Cumhurbaşkanımız arkasında, Savunma Sanayiimiz arkasında. Endonezya'ya bu kararı çok hızlı verdirdi. Normalde bir ülke, hava kuvvetleri bunu bekler. Endonezya bize inandı. 85 milyonun arkasında olduğu bir proje olduğunu gördükleri için, bir ülke projesi diyerek girdiler. Başlı başına başarı.
"ENDONEZYA YERLİ MOTOR ŞARTI KOYDU, SÖZ VERDİK ARTIK YAPMAMA ŞANSIMIZ HİÇ YOK"
Endonezya'nın şartı, yerli motor olması. Bu yerli motor sözü büyük bir sorumluluk yüklüyor. Artık yapmaktan başka çaremiz yok. Önceden de yapmaktan başka çaremiz yoktu şimdi artık sıfırın altına indi bu ihtimal. Çünkü sattık, söz verdik. Sözümüzü tutacağız. Biz de, TEI'de yoğun şekilde ekip olarak çalışıyor.
"6.NESİL İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"
"6.Nesil için çalışmalara başladık." diyen Demiroğlu, "Bu işi ilk yapanlardan olmak zorundayız. Yapay zekayı nasıl kullanırızı, siber güvenliği nasıl sağlarızı çalışıyoruz. Bu bir yarış, yarıştan daha ziyade ülkemiz için olmazsa olmaz. Hepimiz, ülke yöneticilerimiz aynı hedefe kitlendik. O nedenle işimiz kolaylaşacak." ifadelerini kullandı.
ANKA-3 İÇİN TARİH VERDİ
ANKA-3'ün çalışmalarındaki son durumu da aktaran Demiroğlu, şunları söyledi:
ANKA-3'ü iki türlü düşünüyoruz hem tek başına alt unsurlarıyla çalışabilmesi hem de KAAN ile çalışabilmesi... Eksiklerini giderdik. Nihai tasarımı bitti. Ekim gibi üretim safhasına geçeceğiz. Önümüzdeki senenin sonunda nihai halini göklerde görmek istiyoruz. İki tane daha prototip üretip, sonra seri üretime geçeceğiz.