Buca’daki eylem 9. gün sona erdi

İzmir'in CHP'li Buca Belediyesi'nde devam eden grev sona erdi. İşçiler ve DİSK Genelİş İzmir 6 No'lu Şube üyeleri, 3 aydır ödenmeyen maaş ve toplu sözleşme farkları nedeniyle 9 Eylül 2025'te iş bırakma eylemi başlatmıştı. DİSK/Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, temmuz maaşlarının ödenmeye başlayacağını, ağustos maaşının 2 Ekim'de ödeneceğini, tüm alacakların en geç 3 ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Belediye Başkanı Görkem Duman da maaşların ödeneceğini açıkladı. 500 bini aşkın nüfuslu Buca'da 9 gün boyunca çöp dağları oluşmuştu. Diğer taraftan işçilere yaptırım uygulanmayacağı öğrenildi.