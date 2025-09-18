Haberler Gündem Haberleri Buca’daki eylem 9. gün sona erdi
Giriş Tarihi: 18.9.2025

Buca’daki eylem 9. gün sona erdi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Buca’daki eylem 9. gün sona erdi

İzmir'in CHP'li Buca Belediyesi'nde devam eden grev sona erdi. İşçiler ve DİSK Genelİş İzmir 6 No'lu Şube üyeleri, 3 aydır ödenmeyen maaş ve toplu sözleşme farkları nedeniyle 9 Eylül 2025'te iş bırakma eylemi başlatmıştı. DİSK/Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, temmuz maaşlarının ödenmeye başlayacağını, ağustos maaşının 2 Ekim'de ödeneceğini, tüm alacakların en geç 3 ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Belediye Başkanı Görkem Duman da maaşların ödeneceğini açıkladı. 500 bini aşkın nüfuslu Buca'da 9 gün boyunca çöp dağları oluşmuştu. Diğer taraftan işçilere yaptırım uygulanmayacağı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Buca’daki eylem 9. gün sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz