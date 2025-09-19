TEKNOFEST’te Çelik Kubbe rüzgarı

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025, Atatürk Havalimanı'nda yoğun bir ziyaretçi katılımı ile devam ediyor. 8'inci yılında festivale, teknoloji tutkunu 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu. Alandaki stantlarda yarışmacıların ürettiği icatlara da ilgi büyüktü. Festivalde çeşitli uçuş gösterileri de yapıldı. Aksungur, Anka, T-129 ATAK helikopteri, Hürkuş, SoloTürk ve Bayraktar Akıncı, TB3, TB2 ve Çelik Kanatlar gibi hava araçları gösteri uçuşları yaptı. Uçuşlar sırasında ziyaretçiler heyecan dolu anlar yaşadı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı da alanda gösteri yaptı.

DİJİTAL SERGİLER ÖNE ÇIKTI

Alanda yer alan Planetaryum uzay temalı animasyon gösterisi, 1453'ten geleceğe fetih ruhu dijital deneyim alanı, Teknofest zaman tüneli ve uçuş simülasyonları da dikkat çekti. Katılımcılar uzun kuyruklar oluşturarak çeşitli dijital oyun ve etkinliklere katılım sağladı. Simülatörlerin en etkileyicileri arasında TÜBİTAK BİLGEM'in geliştirdiği Elektronik Harp Komuta Merkezi Deneyimi yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar bu sayede Bayraktar TB2 ve savaş uçağı simülasyonlarını deneyimleyerek teknoloji dünyasına değerli bir adım attı. Katılan vatandaşlara sertifika da verildi. Vatan semalarını koruyan hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin teknolojileri de festivalde sergilendi. Türkiye'nin savunmasına yepyeni bir yenilik getiren Çelik Kubbe'ye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Festival kapsamında başta ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE olmak üzere Türk savunma sanayiinin önde gelen şirketleri tarafından geliştirilen Çelik Kubbe ürünleri en çok ziyaret edilen noktaların başında geldi. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ürünler olan alçak ve orta irtifa hava savunma sistemi HİSAR, taktik mobil çözümü TURAN 100 BR-OM, yeni nesil anti-İHA sistemi EJDERHA, alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen namlulu hava savunma sistemi olan KORKUT ve radar sistemi AKREP sergileniyor.

'GÖRÜNCE GÖZLERİM YAŞARDI'

60 yaşındaki emekli Yakup Yılmaz (60), festival için Giresun'dan geldiğini belirterek, "Çelik Kubbe ve diğer sistemleri görmek için geldim. Gerçekten çok gururlandım. Görünce gözlerim yaşardı. Çelik Kubbe, Türkiye'ye prestiji artırdı. Dünya üzerindeki Türkiye'ye bakış açışı değişti. Türkiye bağımsız bir devlet olduğunu dünyaya ilan etti" dedi.

'GURUR VERİCİ'

Meryem Aydoğdu (40) ise, "Devletimizin bu tarz bir hava savunma sistemi yapması gerçekten vatandaş olarak bizleri çok mutlu ediyor. Kimsenin Türkiye'ye saldırabileceğini düşünmüyorum. Teknofest'te bunları canlı canlı görmek, ülkemizin bunları yapabildiğini görmek vatandaş olarak bizlere gurur veriyor" diye konuştu. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, "Savunma sanayii ve sivil teknoloji ürünlerini gördük. Günümüzdeki savaşların en zayıf alanlarından birisi hava savunması. Bu alanda Çelik Kubbe'nin ülkemize kazandırılmış olması bir vatandaş olarak bizim güven içinde olmamızı sağlıyor" dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DAVET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline katılmak üzere bugün Atatürk Havalimanı'nda olacağını belirterek, "Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.

SAVUNMA SANAYİİ NDE HEDEF TAM BAĞIMSIZLIK

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in artık ulaşabileceği en üst noktaya çıktığını kaydetti. Bir TV kanalına konuşan Bayraktar, özetle şu ifadeleri kullandı:

Savunma sanayiinde bir 20 sene önce yüzde 85 oranında bağımlıydık. Şu anda tam tersi bir oran var. Şimdi yüzde 85'lere yaklaşan tüm ihtiyaçlarını giderebilme oranı var. Bu uzun soluklu mücadele. Biz inanıyoruz ki burada gördüğünüz manzara, inşallah orta ve uzun vadede, 10 sene sonra, 20 sene sonra tam bağımsız olabileceğimizin işareti.

İçimizdeki gayret ve azmi bitirmemeliyiz. Bence Türkiye için en büyük tehdit, içimizdeki gayret ve azmimizi yitirmemiz, TEKNOFEST kuşağı ile beraber yürüdüğümüz yoldan dönmemiz olur, iddialarından vazgeçmek olur.

BİLAL ERDOĞAN: TEKNOFEST, BARIŞI, HUZURU MERKEZE KOYUYOR

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) standında gıda, tarım ve hayvancılık alanında geliştirilen teknolojiler hakkında bilgi aldı. Erdoğan, daha sonra yayıncılık alanında ses yalıtım sistemleri üzerine geliştirilen uygulamaları deneyimledi. Bilal Erdoğan, TEKNOFEST'in sadece teknoloji yarışmaları, havacılık ve uzay festivalinden ibaret olmadığını, aynı zamanda insanı, barışı, huzuru merkeze koyan, yaşamanın keyiften ve zevkten ibaret olmadığını gösteren bir mesaj taşıdığını belirtti.

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

KADIN ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST 2025'te Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı standına ziyarette bulundu. Bayraktar, öğrencilerin teknoloji sınıflarında hazırladığı robotlar ve ürünlerin sergilendiği standı ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bayraktar, kursiyerlere başarılar diledi.