TEKNOFEST İstanbul coşkusu devam ediyor

Yerli ve milli teknoloji hamlesinin itici gücü TEKNOFEST İstanbul, 3. gününde yoğun etkinliklerle devam ediyor. Düzenlenen uçuş gösterileri ve Çelik Kubbe sergisi vatandaşlara büyük heyecan yaşattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu.