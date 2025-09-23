Başkan Erdoğan: Filistin’in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğinin de artık vakti gelmiştir

Başkan Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı"nda konuştu.



Konuşma sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Filistin devletini tanıma cesaretini gösteren ülkelerin kararlı, somut, caydırıcı adımlarla bu tarihî duruşun arkasını doldurmalarını temenni ediyorum. Artık ateşkes ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması, İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor.

"TAM ÜYELİĞİN VAKTİ GELMİŞTİR"

Gazze, Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır ve Filistinlilere aittir. Filistinlilerin kendi topraklarını nasıl idare edeceklerini de yine kendileri belirleyecektir. Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğinin de artık vakti gelmiştir. Filistin'in kurumsal kapasitesinin artırılması, mali ve teknik desteklerin güçlendirilmesi, UNRWA gibi insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerinin sürdürülmesi mühimdir. Biz Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz.