Başkan Erdoğan’dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında geldiği New York'ta temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan, ikili görüşmelerinin yanı sıra bugün Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama

TRUMP GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, zirvenin ardından Türkevi'ne geçişi sırasında basın mensuplarına açıklama yaptı. Erdoğan, basın mensuplarının yarın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Yarın Sayın Trump ile inşallah teferruatlı bir görüşmemiz olacak. Görüştükten sonra zaten sizlere ne görüştüysek ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz" dedi.