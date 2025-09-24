Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının, yarın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Görüşelim. Görüştükten sonra zaten sizlere ne görüştüysek ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye’ye döndükten sonra söyleriz" dedi.