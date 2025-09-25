Dünya Başkan Erdoğan - Donald Trump görüşmesine kilitlendi: İki lider kritik konularda kritik kararlar alacak!

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu Vesilesiyle ABD'yi ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump ile Gazze başta olmak üzere küresel barış, ticaret, yatırım, savunma sanayi, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşecek.
Washington'da bulunan Başkan Erdoğan resmî ziyaret düzeyindeki devlet başkanları için geçerli ve diplomatik anlamda "özel ilginin sembolü" kabul edilen Blair House'da misafir ediliyor.
Başkan Erdoğan ile Trump görüşmesinin Türkiye saati ile 18.15'te başlaması bekleniyor.
"ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK"
ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde, "Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
İSRAİL SOYKIRIMINI FOTOĞRAFLARLA ANLATTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmada, İsrail'in Gazze'deki soykırımını fotoğraflarla anlatmıştı.
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:
"Filistin halkına tercüman olmak için buradayız. Biz toplantı halindeyken bile Gazze'de siviller katlediliyor. Gazze'de ölen sivillerin sayısı 60 bini geçti. Ölenlerin 20 binden fazlası çocuk. Her saat 1 çocuk hayattan koparılıyor.
Gazze'deki günlük hayatı anlatan bir fotoğraf göstereceğim. Birinci fotoğraf gördüğünüz gibi ellerinde leğenli kadınlar. Lütfen hepimiz elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim. 2025 yılında böyle bir gaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi? Bu utanç manzarası Gazze'de 23 aydır her gün tekrar ediyor.
2,5 milyon Gazzeli her gün yerinden ediliyor. Her gün göçe zorlanıyor. Sağlık altyapısı çökmüş durumda. Doktorlar öldürüldü ya da gözaltına alındı. Ambulanslar vuruldu. Hastaneler bombalandı. Tedavi mümkün değil. Operasyon mümkün değil, ilaç bulmak mümkün değil. Tayyip Erdoğan olarak için yanarak söylüyorum.
İNSANLIK TARİHİ BÖYLE BİR VAHŞET GÖRMEMİŞTİR!
Gazze'de çocukların elleri, kolları, bacakları, anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Bu, insanlığın dip noktasıdır. İnsanlık tarihi, son bir asırda böyle bir vahşet görmemiştir. Henüz 2-3 yaşındaki elleri, kolları, bacakları olmayan masum yavrucuklar bugün maalesef Gazze'nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir.
Hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Çocukların öldüğü bir dünyada huzur olabilir mi? Üzerine titrediğimiz evlatlarımız var. Bu insanlığın dip noktasıdır. İsrail şu ana kadar ulusal ve uluslararası basında çalışan 250 gazeteciyi kasıtlı olarak öldürdü. Gazze'ye tüm girişleri yasakladı. Yine de soykırımı gizleyemedi.
Gazze'de ateşkes bir an önce sağlanmalı. İnsani, yardımların girmesi sağlanmalıdır.