Başörtüsü özgürlüğü 12. yılında

Türkiye'de başörtüsü yasağının kaldırılmasının üzerinden 12 yıl geçti. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında çıkarılan kılık kıyafet yönetmeliği, "Kadınların görev mahallinde başı açık olur" hükmüyle kamu kurumlarında başörtüsünü yasakladı. 28 Şubat sürecinde yasaklar sertleşti, birçok kadın eğitimini yarıda bıraktı ya da mesleğini terk etti. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Eylül 2013'te "Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz" dedi. 1 Ekim 2013'te AK Parti hükümetinin açıkladığı Demokratikleşme Paketi ile yönetmeliğin 5. maddesi değiştirildi. 31 Ekim 2013'te 4 AK Partili kadın milletvekili başörtüsüyle TBMM Genel Kurulu'na katıldı. Serbestlik 2015'te yargıya, 2016'da emniyete, 2017'de TSK'ya getirildi. Başörtüsü bugün Türkiye'nin demokratikleşme yolculuğunun simgesi oldu.