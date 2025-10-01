Son Dakika | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AHaber’de anlattı: Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi nasıl olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı bugün başlıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AHaber canlı yayınında yeni yasama dönemi ve gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.
BAKAN YILMAZ TUNÇ: CHP'NİN İZLEDİĞİ SİYASET DOĞRU DEĞİLDİR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AHaber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "TBMM Kurtuluş Savaşı'nı idare eden bir Meclis'tir. 15 Temmuz gecesinde de darbecilere karşı mücadele etmiştir. CHP'nin yasama yılının başında adeta bir milletvekillerimizin yeni bir başlangıç yaptığı günde Meclis'e katılmaması milli iradeye saygısızlıktır, milletvekillerine saygısızlıktır. CHP'nin izlediği doğru siyaset değildir." dedi.
"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR DÜZENLEMESİNDE TASLAK HAZIR"
Bakan Yılmaz Tunç, "Suça sürüklenen çocuklar konusu çok önemli. Çocuklar suç işlediğinde caydırıcı ve ıslah edici tedbirlerin alınması çok önemli. Bir taslak hazırladık ve Meclis grubumuza bu taslağı arzettik onlar çalışacaklar üzerinde milletvekillerimiz bunu değerlendirecekler ve bir teklife dönüşecek." ifadelerini kullandı.
Son Dakika | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'de anlattı: Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi nasıl olacak? | Video
Bakan Tunç, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de "Son 1 yıldır Terörsüz Türkiye hedefiyle önemli çalışmalar yapılıyor. Terörsüz Türkiye sürecine kolay gelinmedi. Terör örgütü kendini feshetti." dedi.