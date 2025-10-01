Son Dakika | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AHaber’de anlattı: Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi nasıl olacak?

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR DÜZENLEMESİNDE TASLAK HAZIR"

Bakan Yılmaz Tunç, "Suça sürüklenen çocuklar konusu çok önemli. Çocuklar suç işlediğinde caydırıcı ve ıslah edici tedbirlerin alınması çok önemli. Bir taslak hazırladık ve Meclis grubumuza bu taslağı arzettik onlar çalışacaklar üzerinde milletvekillerimiz bunu değerlendirecekler ve bir teklife dönüşecek." ifadelerini kullandı.



Bakan Tunç, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de "Son 1 yıldır Terörsüz Türkiye hedefiyle önemli çalışmalar yapılıyor. Terörsüz Türkiye sürecine kolay gelinmedi. Terör örgütü kendini feshetti." dedi.