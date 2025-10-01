Son Dakika | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'de anlattı: Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi nasıl olacak? | Video

Son dakika haberi: Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber canlı yayınında yeni yasama dönemi ve gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, CHP'nin Meclis'e katılmama kararına tepki gösterirken, suça sürüklenen çocuklar düzenlemesiyle ilgili de önemli bilgiler verdi.