Son Dakika | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'de anlattı: Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi nasıl olacak? | Video
Son dakika haberi: Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber canlı yayınında yeni yasama dönemi ve gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, CHP'nin Meclis'e katılmama kararına tepki gösterirken, suça sürüklenen çocuklar düzenlemesiyle ilgili de önemli bilgiler verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
18:05
06:45
Cansın Helvacı gözyaşlarını tutamadı: "Gazze'de insanlık kazanacak!" | Video 01.10.2025 | 09:58
14:59
SON DAKİKA: 'Sumud Filosu' Gazze'ye çok yaklaştı! | Video 01.10.2025 | 09:30
03:02
00:56
09:29
Bakan Kurum'dan 'sosyal konut' paylaşımı | Video 30.09.2025 | 14:41
04:16
Piyasalarda "gümüş" rüzgarı! Gümüş, altın ve doları nasıl solladı? | Video 30.09.2025 | 12:04
12:56
03:33
ABD'de kiliseye silahlı saldırı! 28.09.2025 | 19:31
02:18
CHP kongresinde kavga kamerada: Tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 27.09.2025 | 16:32
28:26
Başkan Erdoğan: "Sumud Filosu'na selam gönderiyoruz" | Video 27.09.2025 | 16:21
01:41
00:15
Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi | Video 27.09.2025 | 09:22
02:43
Güllü'nün ölmeden önceki son anları A Haber'de 26.09.2025 | 20:25
00:32
05:32
Katil Netanyahu'ya büyük şok! BM'de konuşurken salonu terk ettiler! 26.09.2025 | 18:31
01:00
02:43
Başkan Erdoğan Beyaz Saray'dan ayrıldı 25.09.2025 | 21:34
24:21
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi başladı! 25.09.2025 | 19:37