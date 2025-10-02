Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

En son BM Genel Kurulu'nda delegelerin salonu terk etmesi İsrail'in eli kanlı hükümetini akıllandırmamış. Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek. Bir gün gelecek bunlarla aynı karede olmamak için bütün insanlık yarışacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Sumud'a yapılan saldırı İsrail'in aleyhine dönecektir" | Video

SALDIRI İSRAİL'İN ALEYHİNE DÖNECEK

Sumud'a yapılan saldırı İsrail'in kendi aleyhine dönecektir. İsrail'e karşı nefret duygusu büyük dalgalar haline gelmiş dünyanın bir çok yerinde Sumud'a yapılan saldırı gerekli cevabı bulacaktır.

Bundan sonra çanlar katil Netanyahu ve çetesi için çalacak.