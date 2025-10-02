TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Sumud’a yapılan saldırı İsrail’in aleyhine dönecektir" | Video

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Sumud Filosu'nun Gazze'ye yaptığı yolcuk ve işgalci İsrail'in filoya yaptığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş açıklamasında, "Sumud’a yapılan saldırı İsrail’in aleyhine dönecektir" ifadelerini kullandı.