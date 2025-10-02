Video Haber TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Sumud’a yapılan saldırı İsrail’in aleyhine dönecektir" | Video
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Sumud’a yapılan saldırı İsrail’in aleyhine dönecektir" | Video

02.10.2025 | 11:45

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Sumud Filosu'nun Gazze'ye yaptığı yolcuk ve işgalci İsrail'in filoya yaptığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş açıklamasında, "Sumud’a yapılan saldırı İsrail’in aleyhine dönecektir" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Sumud’a yapılan saldırı İsrail’in aleyhine dönecektir | Video 03:22
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Sumud’a yapılan saldırı İsrail’in aleyhine dönecektir" | Video 02.10.2025 | 11:45
SON DAKİKA: Mikeno ablukayı deldi, Gazze kara sularına ulaştı! | Video 11:43
SON DAKİKA: Mikeno ablukayı deldi, Gazze kara sularına ulaştı! | Video 02.10.2025 | 09:14
Uyuşturucuya yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 189 şüpheli yakalandı | Video 00:45
Uyuşturucuya yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 189 şüpheli yakalandı | Video 02.10.2025 | 08:39
Katil İsrail’in Sumud Filosu’na müdahalesi kamerada! Tekneleri işte böyle alıkoydular 04:32
Katil İsrail’in Sumud Filosu’na müdahalesi kamerada! Tekneleri işte böyle alıkoydular 02.10.2025 | 00:12
Sumud Filosu’nda saldırı alarmı 06:10
Sumud Filosu'nda saldırı alarmı 01.10.2025 | 20:55
Vize engeli değil, vicdansızlık! 03:05
Vize engeli değil, vicdansızlık! 01.10.2025 | 20:14
Başkan Erdoğan, Bahçeli ve DEM Parti Eş Başkanları ile görüştü | Video 00:14
Başkan Erdoğan, Bahçeli ve DEM Parti Eş Başkanları ile görüştü | Video 01.10.2025 | 16:03
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de flaş açıklamalar | Video 45:50
Başkan Erdoğan'dan TBMM'de flaş açıklamalar | Video 01.10.2025 | 15:26
Son Dakika | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de anlattı: Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi nasıl olacak? | Video 18:05
Son Dakika | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'de anlattı: Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi nasıl olacak? | Video 01.10.2025 | 12:48
Cansın Helvacı gözyaşlarını tutamadı: Gazze’de insanlık kazanacak! | Video 06:45
Cansın Helvacı gözyaşlarını tutamadı: "Gazze'de insanlık kazanacak!" | Video 01.10.2025 | 09:58
SON DAKİKA: ’Sumud Filosu’ Gazze’ye çok yaklaştı! | Video 14:59
SON DAKİKA: 'Sumud Filosu' Gazze'ye çok yaklaştı! | Video 01.10.2025 | 09:30
SON DAKİKA: Gazze’ye yardıma giden Küresel Sumud Filosu ’Yüksek riskli bölgeye’ girdi | Video 03:02
SON DAKİKA: Gazze'ye yardıma giden Küresel Sumud Filosu 'Yüksek riskli bölgeye' girdi | Video 01.10.2025 | 09:04
Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 şüpheli yakalandı | Video 00:56
Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 şüpheli yakalandı | Video 01.10.2025 | 08:41
Bakan Kurum’dan ’sosyal konut’ paylaşımı | Video 09:29
Bakan Kurum'dan 'sosyal konut' paylaşımı | Video 30.09.2025 | 14:41
Piyasalarda gümüş rüzgarı! Gümüş, altın ve doları nasıl solladı? | Video 04:16
Piyasalarda "gümüş" rüzgarı! Gümüş, altın ve doları nasıl solladı? | Video 30.09.2025 | 12:04
Başkan Erdoğan’ın BM’de dünyaya gösterdiği Gazze fotoğraflarına engel olmak istediler | Video 12:56
Başkan Erdoğan'ın BM'de dünyaya gösterdiği Gazze fotoğraflarına engel olmak istediler | Video 29.09.2025 | 14:34
ABD’de kiliseye silahlı saldırı! 03:33
ABD'de kiliseye silahlı saldırı! 28.09.2025 | 19:31
CHP kongresinde kavga kamerada: Tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 02:18
CHP kongresinde kavga kamerada: Tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 27.09.2025 | 16:32
Başkan Erdoğan: Sumud Filosu’na selam gönderiyoruz | Video 28:26
Başkan Erdoğan: "Sumud Filosu'na selam gönderiyoruz" | Video 27.09.2025 | 16:21
Emine Erdoğan’dan Sıfır Atık projesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım | Video 01:41
Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık" projesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım | Video 27.09.2025 | 11:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY