Bakan Memişoğlu TUSAŞ’ı ziyaret etti: GÖKBEY, 2026 yılında hava ambulans filomuzun parçası olacak

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yükselişinin önemli aktörlerinden olan ve ürettikleriyle dünyaya sesini duyuran TUSAŞ'ı ziyaret ettiğini belirtti.

"GÖKBEY, 2026 YILINDA HAVA AMBULANS FİLOMUZUN PARÇASI OLACAK"

Ziyaret sırasında yetkililerle, GÖKBEY helikopterinin hava ambulans filosuna eklenme sürecine ilişkin istişarelerde bulunduklarını aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"TUSAŞ tarafından mühendislerimizin tarifsiz emeğiyle geliştirilen yerli ve milli GÖKBEY helikopterimiz, 2026 yılında hava ambulans filomuzun parçası olacak. Daha uzun menzil ve daha fazla hasta taşıma kapasitesiyle tıbbi acil durumlara müdahalede gücümüze güç katacak. GÖKBEY helikopterinin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyor, acil sağlık hizmetlerinde kullanacağımız GÖKBEY helikopterlerinin nice canın kurtarılmasına vesile olmasını diliyorum. Savunma Sanayii Başkanı Sayın Haluk Görgün'e ve TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Mehmet Demiroğlu'na gönülden teşekkür ediyorum."