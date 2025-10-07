SON DAKİKA… Avukat Serdar Öktem suikastında Daltonlar izi! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Adresi sosyal medyadan öğrenip keşif bile yapmışlar!

ÇAĞRI ÜZERİNE KORUMA KARARI VERİLMİŞ

Öte yandan öldürülen Serdar Öktem'le ilgili 25 Ağustos'ta gözaltına alınan bir şüphelinin ifadesinde Daltonlar avukata saldırı düzenleyecek dediği ve bunun üzerine emniyetin soruşturma başlattığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gerekli güvenliğin sağlanması için yazı yazıldığı ve Öktem'e ilk olarak çağrı üzerine koruma verildiği öne sürüldü. Yakın koruma sürecinin ise hala devam ettiği ve komisyon aşamasında olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken gözaltı sayısının da artacağı değerlendiriliyor.