SON DAKİKA… Avukat Serdar Öktem suikastında Daltonlar izi! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Adresi sosyal medyadan öğrenip keşif bile yapmışlar!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasında bir süre tutuklu kalan avukat Serdar Öktem, Şişli'de bulunan bürosundan çıkarak Zincirlikuyu'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti yönünde metrobüs durağı yakınında trafikte beklerken silahlı saldırıya uğradı.
Öktem, başka araçlardan inen 4 kişi tarafından kalaşnikof olarak bilinen Ak-47 uzun namlulu silahlarla 12 el ateş edilerek çapraz ateşe alındı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılan Ateş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve görevlendirilen bir Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatıldı.
ARAÇTAN İNİP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Polisi ve Jandarması şüphelilerin kaçış güzergahlarını adım adım takibe aldı. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin aracı İstiklal Mahallesi'ndeki ormanda terk ettiği ve taksiyle kaçtığı tespit edildi. Araç üzerinde inceleme başlatılırken, taksiyi takibe alan Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Olay yeri mevkiinde aracı durdurdu. Taksiden inerek ağaçların arasına kaçan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ
Serdar Öktem suikastine yönelik yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerle irtibatlı olduğu değerlendiren 2'si 18 yaşından küçük 7 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Böylelikle gözaltı sayısı 13'e yükselmiş oldu.
OFİS ÇIKIŞINDAN TAKİBE ALMIŞLAR
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken saldırganların Daltonlar' çetesi üyeleri oldukları öne sürülürken şüphelilerin Öktem'in ev ve iş yeri adreslerini sosyal medyalarda paylaşılan 'Paneller' üzerinden öğrenip keşif yaptıkları belirlendi. Ardından planlı ve keşifli şekilde suikastlarını gerçekleştirdikleri değerlendirildi. Saldırganların Öktem'in aracını ofis çıkışından beri takip ettikleri trafik durma noktasına gelince de harekete geçtikleri öne sürüldü.
ÇAĞRI ÜZERİNE KORUMA KARARI VERİLMİŞ
Öte yandan öldürülen Serdar Öktem'le ilgili 25 Ağustos'ta gözaltına alınan bir şüphelinin ifadesinde Daltonlar avukata saldırı düzenleyecek dediği ve bunun üzerine emniyetin soruşturma başlattığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gerekli güvenliğin sağlanması için yazı yazıldığı ve Öktem'e ilk olarak çağrı üzerine koruma verildiği öne sürüldü. Yakın koruma sürecinin ise hala devam ettiği ve komisyon aşamasında olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken gözaltı sayısının da artacağı değerlendiriliyor.