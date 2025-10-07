Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA... Avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı: Kafasına, omzuna ve sol koluna...
SON DAKİKA... Avukat Serdar Öktem İstanbul Zincirlikuyu’da aracıyla seyir halindeyken, başka araçtan inen 4 saldırgan tarafından kalaşnikoflu saldırıya uğradı. Hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Avukat Serdar Öktem İstanbul Zincirlikuyu'da aracıyla seyir halindeyken, başka araçtan inen 4 saldırgan tarafından kalaşnikoflu saldırıya uğradı. Avukat Serdar Öktem'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu ortaya çıktı.

KAFASINA, OMZUNA VE SOL KOLUNA...

Ölüm saatinin 17:45 olarak kayıtlara geçtiği raporda, Öktem'in kafasına, omzuna ve sol koluna 3 kurşun isabet ettiği kaydedildi. Söz konusu bu yaraların öldürücü nitelikte olduğu belirtilen raporda kafa tası, yüz ve sol köprücük kemiğinde kırık, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmaları tespit edildi.

