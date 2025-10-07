SON DAKİKA... Avukat Serdar Öktem’in otopsi raporu ortaya çıktı: Kafasına, omzuna ve sol koluna...

KAFASINA, OMZUNA VE SOL KOLUNA...

Ölüm saatinin 17:45 olarak kayıtlara geçtiği raporda, Öktem'in kafasına, omzuna ve sol koluna 3 kurşun isabet ettiği kaydedildi. Söz konusu bu yaraların öldürücü nitelikte olduğu belirtilen raporda kafa tası, yüz ve sol köprücük kemiğinde kırık, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmaları tespit edildi.