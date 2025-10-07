Video Yaşam Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi | Video
07.10.2025 | 09:02

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti nedeniyle yargılanan Avukat Serdar Öktem’in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayda kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti nedeniyle yargılanan Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalamış ve olayda kullanılan teçhizat gele geçirmişti.

Arnavutköy ormanlık alana atılan ve bir sırt çantası içinde bulunan 2 tabanca, 2 kalaşnikof, kar maskeleri ve eldivenler görüntülendi. Ele geçirilen teçhizatlar incelenmek üzere emniyete götürüldü.

