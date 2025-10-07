Türk Devletleri Teşkilatı toplanıyor! Başkan Erdoğan Gebele’ye gidiyor: Önemli imzalar atılacak

TDT'den yapılan açıklamada, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temalı zirvede, TDT üyesi ülkeler ve gözlemci devletlerin liderleri ile üst düzey heyetlerin bir araya geleceği bildirildi.

ÖNEMLİ İMZALAR ATILACAK

Açıklamada, 7 Ekim'de yapılacak zirvede katılımcıların bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacağı, Türk dünyasında işbirliğini güçlendirmeye ve barış ile refahı artırmaya yönelik belgeler imzalayacağı belirtildi.