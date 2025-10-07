Türk Devletleri Teşkilatı toplandı! Başkan Erdoğan: "İsrail saldırıları bölgemize en büyük tehdit!" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da “Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi”nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İsrail hükümetinin saldırıları bölgemizin istikrarına en büyük tehdidin bu ülkenin mevcut yönetiminden kaynaklandığını gösteriyor." dedi. Erdoğan, "Ortak alfabe konusunda Türkiye olarak ilk adımı atıyor, Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuznameleri ortak alfabe ile basıyoruz." ifadelerini kullandı.
