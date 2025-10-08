İsrail’in alıkoyduğu 15 Türk aktivist de yurda döndü

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk vatandaşı aktivist İstanbul'a geldi. İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim'de Gazze sularına yaklaştığında soykırımcı siyonistler tarafından durdurulmuş ve aktivistler gözaltına alınmıştı.

Daha önce bir kısmı serbest bırakılan aktivistlerden kalan 131'i de dün sabah işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e geçiş yaptı.

Bu aktivistler arasında bulunan 15 Türk vatandaşını almak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na inen THY uçağı, 16.35'te buradan hareket etti. Saat 18.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan uçaktaki aktivistler, VIP salonunda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.