Haberler Gündem Haberleri Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında rüşvet soruşturması
Giriş Tarihi: 10.10.2025 09:50

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında rüşvet soruşturması

Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem ile 21 kişi hakkında "rüşvet ve suç örgütü kurma" gibi suçlardan gözaltı kararı verildi.

AA
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında rüşvet soruşturması

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında "rüşvet, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdem ile diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı.

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Erdem'in emniyete götürüleceği öğrenildi.

CHP’li başkanlara usulsüz “tek imza” davası! Yetkili teknik personelin imzalamadığı yapı ruhsatlarını tek imza ile çıkardıkları ortaya çıktı

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında rüşvet soruşturması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz