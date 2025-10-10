Video Haber Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gözaltına alındı | Video
10.10.2025 | 10:48

Bursa'da önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı olan Turgay Erdem, gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi. Önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 'Rüşvet', 'Suç işleme amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' soruşturması kapsamında, Mudanya'daki evinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu, Erdem ile birlikte 21 kişinin gözaltına alındığı, gözaltına alınanlar arasında Erdem'in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem'in de bulunduğu, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. KOM ekipleri, Erdem ve diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı.

