CHP’li Başkanlara usulsüz “tek imza” davası! Yetkili teknik personelin imzalamadığı yapı ruhsatlarını tek imza ile çıkardıkları ortaya çıktı

Bursa'nın eski Nilüfer Belediye Başkanı ve mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2012-2016 yılları arasında imar mevzuatına aykırı şekilde attığı imzalar nedeniyle Bursa 19'ncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Davada Bozbey'in yanı sıra dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem de sanık olarak yargılanacak. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Bozbey'in görev süresi boyunca 1.965 adet yapı ruhsatı ve kullanım izin belgesine mevzuata aykırı olarak tek imzayla onay verdiği ve bu yolla görevi kötüye kullandığı ifade edildi.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN YARGILANACAKLAR

İddianamede İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, bilirkişi incelemeleri ve müşteki beyanlarına yer verilerek, belediyedeki teknik sorumluların yetkisi devredilmeden Bozbey tarafından yapılan işlemlerle kişilere menfaat sağlandığı iddia ediliyor. Savcılık, Bozbey ve Erdem'in 5237 sayılı TCK'nın 257. maddesi kapsamında "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını talep ediyor. Müfettiş raporlarında, Bozbey'in inşaat, makine, elektrik gibi alanlarda uzmanlığı olmayan kişilere ait projeleri dahi tek başına onayladığı belirtiliyor.

İddialar, Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ait uygulamaların, teknik onaylar olmaksızın hızlandırıldığı ve mevzuata aykırı şekilde yürütüldüğü yönünde. Dava, seçim sonrası yeniden gündeme gelen eski yönetim dönemine ait ruhsat uygulamalarının yargı nezdinde sorgulandığı önemli bir süreç olarak değerlendiriliyor. Mustafa Bozbey'in yarınki duruşmada savunma yapması bekleniyor.