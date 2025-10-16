Güney Afrika’yla 4 anlaşma

Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'in başkanlığında İkili Ulusal Komisyon Toplantısı düzenlendi. Yılmaz ve Mashatile toplantı öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. İki ülke arasında "Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" ile "Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı"na imza atıldı.

Cevdet Yılmaz mevkidaşıyla ortak basın toplantısında "Yıllık 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize inşallah önümüzdeki kısa vadede ulaşmak istiyoruz" dedi. Yılmaz ayrıca "Güney Afrika Cumhuriyeti ve diğer ülkelerle birlikte, İsrail'in yaptığı zulümlerin hesabını vermesi için Uluslararası Adalet Divanı nezdinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne Uluslararası Adalet Divanı nezdindeki dava bağlamında her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Mashatile de Türkiye'nin, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davaya katkılarından dolayı teşekkür etti.

GÜNEY AFRİKA CUMHURBAŞKANI: SOYKIRIM DAVASINDAN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanmasının ardından Cape Town'daki parlamentoda yaptığı konuşmada ülkesinin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasından geri adım atmayacaklarını açıkladı. Ramaphosa, "Dava devam ediyor ve şimdi İsrail'in mahkemeye sunduğumuz dilekçelere cevap vermesi gereken aşamaya gelindi. Uluslararası Adalet Divanı'nın delillerin sunulması ve incelenmesi için bir tarih belirlemesinden sonra, önümüzdeki yılın ocak ayına kadar bunu yapmak zorundalar" dedi.