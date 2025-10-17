Son dakika | Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: 35 şüpheliye gözaltı kararı! Aralarında Kenan Tekdağ da var
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Can Holding’ soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Aralarında daha önce ev hapsi kararı verilen Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 26 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. 3 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi.
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Can Holding' soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi.
Aralarında daha önce ev hapsi kararı verilen Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 26 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Akaryakıt Kaçakçılığı ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi.
HAKSIZ KAZANÇ TESPİTLERİ
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından düzenlenen 17.02.2022 tarihli ve 2022/4 sayılı rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, Can Holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgular tespit edildi.
KAYIT DIŞI FATURA ZİNCİRİ
Elde edilen verilerden, holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciri vasıtasıyla vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacına yönelik olduğu değerlendirildi.