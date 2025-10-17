Son dakika | Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: 35 şüpheliye gözaltı kararı! Aralarında Kenan Tekdağ da var

Ayrıca, benzer yöntemlerin geçmiş dönemlerde farklı ticari unvanlar altında sürdürüldüğü, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği ve bu yapılanmaların süreklilik arz eden örgütlü bir sistematik içerisinde faaliyet yürüttüğü soruşturma detayları arasındaki yerini aldı.Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda; Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can'ın da bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.

26 GÖZALTI

Devam eden soruşturma çerçevesinde eklenen rapor ve yeni deliller ışığında örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Ev hapsi kararı verilen Can Yayın Holding Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, ve Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can'ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA BELGELERE EL KONULDU

Yapılan operasyonda, şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. 3 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi. Diğer 6 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.