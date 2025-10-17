Can Holding’e yönelik ikinci aşama operasyon: 26 şüpheli gözaltına alındı | Video
Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci aşama operasyon düzenlendi. Operasyonda Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.
Geçmiş dönemlerde farklı ticari unvanlar altında eylemlerin gerçekleştirildiği de ortaya çıkarken, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği ve yapılanmaların süreklilik içinde örgütlü bir sistematik faaliyet olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen raporda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can'ın da bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına, Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile el konuldu.
Soruşturma kapsamında MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik ikinci aşama operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir'de eş zamanlı olarak düzenlendi.
Operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can'ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. 3'ü yurt dışında olmak üzere 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


