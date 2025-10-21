Son Dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

KKTC TÜRKİYE'YE KATILMALIDIR

Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tekliflerinin geçerliliği yoktur. Kıbrıs milli davamızdır, bu davadan geri dönüş yoktur. KKTC Türkiye'ye katılmalıdır.

Kıbrıs milli davamızdır. Ecdadımızın alın teri, göz nuru, gönül suru, hatıra ve hafıza yurdudur. Bu haklı ve hakikatli davadan geri dönüş yoktur.

81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat meselesi haline gelmiştir.