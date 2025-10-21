MHP lideri Devlet Bahçeli: "KKTC Türkiye'ye katılmalıdır" | Video
21.10.2025 | 11:24
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tekliflerinin geçerliliği yoktur. Kıbrıs milli davamızdır, bu davadan geri dönüş yoktur. KKTC Türkiye'ye katılmalıdır." dedi. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'yi Batı'ya şikayetlerine de tepki gösterdi. Bahçeli ayrıca; Terörsüz Türkiye adımlarına yönelik önemli mesajlar verdi.
