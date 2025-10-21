Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından dünyanın en büyük münazara yarışmasının lansmanı, TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Lansmana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emecen, HÜRSAD Genel Müdürü Osman Hazır, Bahçeşehir Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Okulları Genel Müdürü Özlem Koç ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Dünyanın en büyük münazara organizasyonlarını bile 10'a katlayan Türkiye Münazara Yarışmasına tam 4 bin takımın katılacağı açıklandı. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Sabah.com.tr mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu.

TÜGVA'dan tarihe geçecek organizasyon! İbrahim Beşinci dünyanın en büyük münazara yarışmasını anlattı | Video

Bugün için çok heyecanlı olduklarını belirten Beşinci şu ifadeleri kullandı:

Bizler için çok anlamlı bir projeye başladık. Biz istiyoruz ki gençlerin zihinsel gelişimine katkı sağlayalım. Bu noktada sözün ve hitabetin gücüne inanıyoruz. Türkiye Münazara Yarışması'nı başlatıyoruz. 81 ilde başlayacak, İnşallah yaklaşık 8 bin öğrencimiz katkı sağlayacak. Burada önce illerde turnuvalar gerçekleşecek, sonrasında bölge finalleri ve en sonunda da Türkiye finali olacak. Ümit ediyorum ki Türkiye finalinin zirvesindeki arkadaşlarımız dünya finallerine katılmış olacak. Tamamen profesyonel bir nizamda ve sistemde ilerleyecek. Bizim en temeldeki muradımız gençler fikirlerini derinleştirsinler, fikirlerini daha farklı yönde ileriye taşısınlar, tartışsınlar. Akabinde bunları arkadaşlarıyla istişare etsinler sonrasında karşıt fikirde olanlarla bunu tartışsınlar. Biz bu köklü medeniyetin fakir çocukları olmayı kabul etmiyoruz. Fakirlikten kastımızı para pul değil, tamamen fikir ve düşünce zenginliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye münazara yarışması entelektüel gençlerin yetişmesi için çok anlamlı bir proje. Bütün gençlerimizi de davet ediyoruz.

Yurt dışından ülkemize okumaya gençlerin de bu yarışmalara katılabileceğini söyleyen Beşinci "Yarışma, uluslararası bir yarışma formatında ilerleyecek. Tek şartımız katılımcıların liseli olması, lise öğrenci bütün kardeşlerimizin katılımlarını bekliyoruz" dedi.

Türkiye genelinde 10 bölgede yapılacak Türkiye Münazara Yarışması'nda, 2'şerli olmak üzere 4 bin takım yarışacak. Yarışma, 8 Haziran 2026'da Türkiye Finali ile son bulacak.

Yarışmada, bölge birincisi takımlara 8'er bin, bölge finallerinde en iyi konuşmacının her birine 2'şer bin, Türkiye birincisi olan takıma da 100 bin lira ödül verilecek.