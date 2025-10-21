TÜGVA'dan tarihe geçecek organizasyon! İbrahim Beşinci dünyanın en büyük münazara yarışmasını anlattı | Video
21.10.2025 | 16:27
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), gençlerin düşünme, tartışma ve ifade becerilerini geliştirmeyi hedefleyen “Türkiye Münazara Yarışması” projesinin lansmanını gerçekleştirdi. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Sabah.com.tr mikrofonuna yaptığı açıklamada Türkiye münazara yarışmasının entelektüel gençlerin yetişmesinde çok önemli olduğunun altını çizdi.
