Fransa'da peş peşe soygunlar: Louvre'un ardından bir müze daha! Tam 2 bin adet...
Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi soygununu dünya konuşurken Fransa'da bir müze soygunu daha gerçekleşti. Fransa'nın kuzeydoğusundaki Langres kentindeki Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi’nden yaklaşık 2 bin adet 18’inci ve 19’uncu yüzyıla ait madeni para çalındı. Langres Belediyesi, soygunun ‘planlı ve hedefe yönelik’ bir saldırı olduğunu açıkladı.
Olay, Louvre Müzesi'ndeki 88 milyon avroluk mücevher soygunundan birkaç gün sonra meydana geldi. Fransa basını, müze çalışanlarının pazartesi sabahı binanın ön kapısının kırıldığını ve bir vitrinin parçalandığını fark ettiğini duyurdu.
'PLANLI VE HEDEFE YÖNELİK SALDIRI'
Çalınan koleksiyonun, 2011 yılında bina yenilenirken inşaat işçileri tarafından bulunan 'hazine koleksiyonu'na ait olduğu kaydedildi.