Fransa'da peş peşe soygunlar: Louvre'un ardından bir müze daha! Tam 2 bin adet...

Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi soygununu dünya konuşurken Fransa'da bir müze soygunu daha gerçekleşti. Fransa'nın kuzeydoğusundaki Langres kentindeki Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi’nden yaklaşık 2 bin adet 18’inci ve 19’uncu yüzyıla ait madeni para çalındı. Langres Belediyesi, soygunun ‘planlı ve hedefe yönelik’ bir saldırı olduğunu açıkladı.

Fransa’da peş peşe soygunlar: Louvre’un ardından bir müze daha! Tam 2 bin adet...
DHA

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Langres kentindeki Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi'nden yaklaşık 2 bin adet 18'inci ve 19'uncu yüzyıla ait madeni para çalındı.

Fransa’da peş peşe soygunlar: Louvre’un ardından bir müze daha! Tam 2 bin adet...

Olay, Louvre Müzesi'ndeki 88 milyon avroluk mücevher soygunundan birkaç gün sonra meydana geldi. Fransa basını, müze çalışanlarının pazartesi sabahı binanın ön kapısının kırıldığını ve bir vitrinin parçalandığını fark ettiğini duyurdu.

Fransa’da peş peşe soygunlar: Louvre’un ardından bir müze daha! Tam 2 bin adet...

'PLANLI VE HEDEFE YÖNELİK SALDIRI'

Çalınan koleksiyonun, 2011 yılında bina yenilenirken inşaat işçileri tarafından bulunan 'hazine koleksiyonu'na ait olduğu kaydedildi.

Fransa’da peş peşe soygunlar: Louvre’un ardından bir müze daha! Tam 2 bin adet...

Langres Belediyesi, soygunun 'planlı ve hedefe yönelik' bir saldırı olduğunu açıkladı. Olay sonrası müze geçici olarak kapatılırken, güvenlik sistemlerinin yenilenmesi süresince gece denetimleri için özel bir güvenlik firması görevlendirildi.

Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı | Video

Çalınan bin 633 gümüş ve 319 altın madeni paranın toplam değerinin yaklaşık 90 bin avro olduğu tahmin ediliyor.