Casusluk soruşturmasında sevk yazısının detayları ortaya çıktı: Hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların bilgileri aktarıldı

Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısının detaylarına ulaşıldı. Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan sevk yazısında, Hüseyin Gün 'ün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağladığı, bahse konu verilerin temininin dolaylı olarak Necati Özkan tarafından sağlandığı anlatıldı.

AMAÇ SEÇİMİ MANİPÜLE ETMEK

Analiz kısmını şüpheli Hüseyin'in ortağı olan Aaron Barr isimli Amerika istihbarat servisinin dijital projeler koordinatörü olduğu, dolayısıyla İBB'ye ait mail içerikleri ve dataların istihbarat servisleri tarafından ele geçirildiği ve bu datalarla algı oluşturmak suretiyle seçimin Ekrem İmamoğlu yerine manipüle edildiği sevk yazısında yer aldı.

2019'DA KOPYALANAN VERİLERE DEĞİNİLDİ

Aaron Bar tarafından geliştirilen ve istihbarat servislerince de kullanılan 'PQ' isimli yazılım ile seçmenlerin sosyal medya paylaşımlarını ve özel mesajlaşmalarına ulaşıldığı belirtilen sevk yazısında, Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile 19 Nisan 2019'da Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilen yazıda dışarıdan belirlenecek 3 uzman ve 2 belediye müfettişine tüm datalara erişme, inceleme yapma ve kopyalama yetkisinin verildiği, bu hususunda özellikle seçim çalışmalarında yabancı istihbarat servislerine data sağlamak maksadıyla gerçekleştiği vurgulandı.