Casusluk soruşturmasında sevk yazısının detayları ortaya çıktı: Hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların bilgileri aktarıldı
Casusluk suçundan tutuklamaya sevk edilen Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısı ortaya çıktı. Sevk yazısında, Hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktarıldığı kaydedildi. Necati Özkan’ın İmamoğlu ve Hüseyin Gün arasında köprü vazifesi gördüğü belirtilen sevk yazısında, Merdan Yanardağ’ın ise Gün'ün yönlendirmesiyle sorular sorarak İmamoğlu lehine algı oluşturmaya çalıştığı anlatıldı.
Casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "Siyasal casusluk" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.
SEVK YAZISININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısının detaylarına ulaşıldı. Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan sevk yazısında, Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağladığı, bahse konu verilerin temininin dolaylı olarak Necati Özkan tarafından sağlandığı anlatıldı.
AMAÇ SEÇİMİ MANİPÜLE ETMEK
Analiz kısmını şüpheli Hüseyin'in ortağı olan Aaron Barr isimli Amerika istihbarat servisinin dijital projeler koordinatörü olduğu, dolayısıyla İBB'ye ait mail içerikleri ve dataların istihbarat servisleri tarafından ele geçirildiği ve bu datalarla algı oluşturmak suretiyle seçimin Ekrem İmamoğlu yerine manipüle edildiği sevk yazısında yer aldı.
2019'DA KOPYALANAN VERİLERE DEĞİNİLDİ
Aaron Bar tarafından geliştirilen ve istihbarat servislerince de kullanılan 'PQ' isimli yazılım ile seçmenlerin sosyal medya paylaşımlarını ve özel mesajlaşmalarına ulaşıldığı belirtilen sevk yazısında, Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile 19 Nisan 2019'da Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilen yazıda dışarıdan belirlenecek 3 uzman ve 2 belediye müfettişine tüm datalara erişme, inceleme yapma ve kopyalama yetkisinin verildiği, bu hususunda özellikle seçim çalışmalarında yabancı istihbarat servislerine data sağlamak maksadıyla gerçekleştiği vurgulandı.
"HİYERARŞİ SİLSİLESİ İÇERİSİNDE VATANDAŞIN BİLGİLERİ AKTARILDI"
Farklı bir soruşturmada tespiti yapılan "İstanbul Senin" isimli programda da aynı usulle veri sızdırıldığı, yine bahse konu seçim süreci sonrası Hüseyin Gün'ün İmamoğlu ile odasında çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu sevk yazısında belirtildi. Dosyadaki mevcut deliller ve itirafçı beyanı ele alındığında Ekrem İmamoğlu'nun hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirilerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktarıldığı ileri sürüldü. Devam eden süreçte İmamoğlu'nun siyasi maksatlı menfaat edinme gayesinde bulunduğu ve bu iştirakın Necati Özkan ve Hüseyin Gün ile birlikte gerçekleştirildiği değerlendirmesi sevk yazısında kaydedildi.