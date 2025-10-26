Casusluk soruşturmasında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama talebi

Son dakika haberleri: Casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.

Deniz YUSUFOĞLU

Son dakika haberleri: Yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle eylemler hazırlandığı iddiası üzerlerine Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Melih Geçek'in Casusluk" suçundan ifadeleri alınmak üzere cezaevine müzekkere yazılmıştı. Aynı soruşturmada TELE1 kurucusu Merdan Yanardağ da gözaltına alınmıştı.

İFADELER TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında Hüseyin Gün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu. Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki diğer isimlerin savcılık ifadeleri tamamlandı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER

Ekrem Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "Siyasal casusluk" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.

İTİRAFÇI OLDU

Şüpheli Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak casusluk bağlantıları hakkında ayrıntılı ifade verdiği savcılık tarafından belirtildi. Başka suçtan tutuklu bulunan şüpheliler Hüseyin Gün ve Melih Geçek cezaevine döndüler.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturması kapsamında 3 saat süren savcılık ifadesine ulaşıldı. 9 sayfadan oluşan ifadede İmamoğlu, Hüseyin Gün'ü tanıdığını hatırlamadığını, soruşturma başlatıldıktan sonra medyaya düşen birlikte çekildikleri fotoğrafı da anımsayamadığını söyledi.

İfadesinin devamında, "Söz konusu ziyareti hatırladım. Hatırladığım kadarıyla bu ziyaret 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra tebrik amaçlı yapılmış bir ziyaretti. Fakat her ne kadar ziyareti hatırlasam da fotoğrafta bulunan kadın şahsın ismini hatırlamıyorum, ama sadece bu kadının şık giyimli ve adeta evlat yaklaşımlı bir kadın olduğunu hatırlıyorum." dedi.

"YAZIŞMALAR NECATİ ÖZKAN VE HÜSEYİN GÜN ARASINDA"

WİCKR ME isimli mesajlaşma programını ilk defa duyduğunu, yazışmalarla bir ilgisi olmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Yazışma içeriklerinden anladığım kadarıyla Necati Özkan ile Hüseyin Gün arasındaki iddia edilen temas, Hüseyin Gün'ün ''Mayıs sonu Haziran başı'' şeklindeki ifadesi ile seçimden 15-20 gün öncesine dayanmaktadır. Dolayısıyla 15-20 günlük bir temas ile benim seçim kampanyama ne şekilde katkının verildiği ya da tanımadığım Aaron Barr isimli şahıs ile Hüseyin Gün'ün iddia ettiği temas kurularak seçim kampanyama verildiği söylenen katkı ile alakalı benim o dönemlerde yoğun bir seçim trafiği de yaşadığım göz önüne alınarak bilmem ve ilgilenmem mümkün değildir."dedi.

2019'DA KOPYALANAN VERİ TABANI SORULDU

Ekrem İmamoğlu'na 18 Nisan 2019'da belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanının kopyalanması talimatını neden verdiği soruldu. İmamoğlu cevap olarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığım Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ben yazmıştım. Bahse konu belgenin yazılış amacı İBB'ye ait her türlü kurum evrakının güvenliğinin sağlanması amacı iledir, başkaca herhangi bir amacı yoktur." dedi.

