Casusluk soruşturmasında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama talebi
Son dakika haberleri: Casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.
Son dakika haberleri: Yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 Yerel Seçim Kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle eylemler hazırlandığı iddiası üzerlerine Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Melih Geçek'in Casusluk" suçundan ifadeleri alınmak üzere cezaevine müzekkere yazılmıştı. Aynı soruşturmada TELE1 kurucusu Merdan Yanardağ da gözaltına alınmıştı.
İFADELER TAMAMLANDI
Soruşturma kapsamında Hüseyin Gün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu. Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki diğer isimlerin savcılık ifadeleri tamamlandı.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER
Ekrem Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "Siyasal casusluk" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.
İTİRAFÇI OLDU
Şüpheli Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak casusluk bağlantıları hakkında ayrıntılı ifade verdiği savcılık tarafından belirtildi. Başka suçtan tutuklu bulunan şüpheliler Hüseyin Gün ve Melih Geçek cezaevine döndüler.
İMAMOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturması kapsamında 3 saat süren savcılık ifadesine ulaşıldı. 9 sayfadan oluşan ifadede İmamoğlu, Hüseyin Gün'ü tanıdığını hatırlamadığını, soruşturma başlatıldıktan sonra medyaya düşen birlikte çekildikleri fotoğrafı da anımsayamadığını söyledi.