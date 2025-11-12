İBB iddianamesinde çarpıcı detaylar! İki villa üzerinden 480 milyon TL’lik vurgun: Suç gelirleri böyle aklandı

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali Nuhoğlu 'nun, İmamoğlu suç örgütünün hiyerarşik yapılanması içinde hareket eden bir üye konumunda bulunduğu, İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin yönlendirilmesi ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin meşrulaştırılması faaliyetlerinde aktif rol aldığı anlatıldı.

İddianamede, İstcon AŞ, Trend AŞ, Neoray İnşaat AŞ ve Akbulut Endüstri İnşaat AŞ unvanlı şirketlerin görünürde farklı kişiler adına kayıtlı olsa da fiilen şüpheli Ali Nuhoğlu 'nun kontrolü altında bulunduğu, şirketler arasında personel, adres ve mali hareketler bakımından süreklilik arz eden bir ilişki olduğu tespit edildi.

Nuhoğlu'nun sahibi olduğu Nuhoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin kararına istinaden 5 Ekim 2018'de konkordato ilan edildiği, dolayısıyla bu tarihte ekonomik olarak zor durumda olduğu, ancak İmamoğlu suç örgütü içerisinde yer almaya başladıktan sonra usulsüzce yapılan ihalelerden elde ettiği gelirler neticesinde ciddi miktarda zenginleşme sağladığı aktarıldı.

Şüpheli Nuhoğlu'nun, 2021'de kurduğu Güllüce Tarımcılık Sanayi ve Ticaret AŞ aracılığıyla, herhangi bir ticari geçmişi ve faaliyet konusu bulunmamasına rağmen yüksek bedelli taşınmaz alım satım işlemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, bu kapsamda Sarıyer'de 196 parselde bulunan 2 adet villanın 31 milyon liraya satın alındığı ve bu bedelin kaynağının İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinden sağlandığı aktarıldı.

MASAK Raporu'nda yapılan mali incelemeler sonucunda Güllüce Tarımcılık AŞ'nin taşınmaz alımı için yaptığı 31 milyon lira tutarındaki ödeme öncesinde, aynı gün içinde şüpheli Nuhoğlu tarafından Güllüce Tarımcılık'a aynı tutarda para transferi gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede, bu paranın kaynağının ise İstcon AŞ'nin Trend AŞ'ye, Trend AŞ'nin ise Ali Nuhoğlu'na yaptığı ödemelerden oluştuğu tespit edildi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİR SİSTEME NASIL SOKULDU?

İddianamede, alınan MASAK raporunda söz konusu ödemelerin tarihsel sıralaması incelediğinde bu para akışının Kiptaş AŞ tarafından İstcon AŞ'ye yapılan 199 milyon 500 bin lira tutarındaki avans ödemesiyle doğrudan örtüştüğü belirtildi.

Bu ödemenin ise "Eyüpsultan Kentsel Dönüşüm Uygulaması Yapım İşi" kapsamında yapılan ilk avans ödemesi olduğu anlatılarak, İstcon AŞ'nin aldığı kamu ihalesine ilişkin avansın, zincirleme para transferleri aracılığıyla Nuhoğlu'nun kontrolündeki Güllüce Tarımcılık AŞ'ye aktarıldığı, bu fonlarla 2 villanın satın alındığı ve suçtan elde edilen gelirin taşınmaz edinimi yoluyla sisteme sokulduğu aktarıldı.